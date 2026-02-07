Ghali | il testo completo dell' intervento alla cerimonia d' apertura di Milano Cortina 2026

Alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Ghali ha preso la parola con un messaggio forte. Il rapper ha scelto di leggere la poesia Promemoria di Gianni Rodari, pronunciandola in italiano, inglese e francese, per denunciare la guerra. La sua voce si è alzata in un momento simbolico, lasciando trasparire tutto il suo impegno contro le violenze e le tensioni internazionali.

Qui di seguito il testo completo: «Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare preparare la tavola, a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra». E subito dopo il cantante italiano ha lasciato il palco a Charlize Theron, anche lei a San Siro per parlare di pace. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ghali: il testo completo dell'intervento alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 Approfondimenti su Milano Cortina2026 Milano-Cortina 2026, anche Ghali alla cerimonia di apertura. Il ministro Abodi: “Non esprimerà il suo pensiero”. Ed è polemica #Milano-Cortina 2026 || La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio, sta suscitando discussioni politiche. Ghali si esibirà alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina Ghali sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Ghali e la poesia sulla pace: il post sui social prima delle Olimpiadi; La lettera di Ghali prima di Milano Cortina: Lo so in tre lingue; Ghali: So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore; Sayf, a Sanremo senza paura. Non sarò il Ghali 2.0. Ghali contro la guerra: la poesia di Rodari alla cerimonia di apertura delle OlimpiadiAlla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Ghali ha scelto la poesia Promemoria di Gianni Rodari per lanciare un messaggio politico esplicito contro la guerra, re ... vanityfair.it Basta è la nuova canzone di Ghali, fuori nel giorno di apertura delle OlimpiadiL'artista, oggi alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026, pubblica a sorpresa un nuovo singolo e denuncia una censura: È tutto un Gran Teatro ... deejay.it Olimpiadi Milano-Cortina Che gaffe su Rai 1. L'errore su Matilda De Angelis facebook RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.