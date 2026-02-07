Ghali e la cerimonia di Milano Cortina | Non c’era pace
Ghali si è presentato alla cerimonia di apertura a Milano senza troppi giri di parole. In un messaggio diretto, il rapper ha detto di non aver percepito nulla di pace, armonia o umanità durante l’evento di ieri sera. Ha aggiunto di aver capito comunque cosa pensano le persone attraverso i messaggi che ha ricevuto.
"Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi". Ghali, in un nuovo post pubblicato su Instagram, torna sulla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina che ha sollevato numerose critiche sui social.
Ghali invisibile a San Siro: pace, polemiche e silenzi alla cerimonia di Milano-Cortina 2026
Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, Ghali non si è visto.
“Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera”: Ghali risponde alle polemiche dopo lo show alla cerimonia di Milano-Cortina 2026
Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche.
