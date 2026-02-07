Ghali e la cerimonia di Milano Cortina | Non c’era pace

Ghali si è presentato alla cerimonia di apertura a Milano senza troppi giri di parole. In un messaggio diretto, il rapper ha detto di non aver percepito nulla di pace, armonia o umanità durante l’evento di ieri sera. Ha aggiunto di aver capito comunque cosa pensano le persone attraverso i messaggi che ha ricevuto.

