Genzano e il gol leggendario che sbancò l' Olimpico | Giannini sbagliò per colpa di Falcao Il calcio di oggi mi annoia
Genzano ricorda ancora quel gol che fece storia. Era il 31 gennaio 1982 e all’Olimpico il Cesena sbancò lo stadio con un contropiede fulmineo, battendo la Roma 1-0. La partita rimane impressa nei ricordi di chi l’ha vissuta: i giallorossi attaccarono dall’inizio alla fine, ma furono sorpresi da un’azione rapida e decisiva. La rete, che ancora oggi viene ricordata come una delle più belle, nacque da un errore di Giannini, causato anche dalla pressione
Una rete rimasta nel libro dei ricordi più belli della storia bianconera. Le immagini un po' sbiadite dell'epoca mostrano una Roma che attaccò tutta la partita e venne punita da un contropiede fulminante del Cesena, in quel 31 gennaio 1982 all'Olimpico finì 0-1. Una partita che gli amanti del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Genzano Roma
Gabriel Garko: “In Colpa dei sensi mostro le fragilità che di solito nascondo. Oggi mi sento finalmente libero. Il Matrimonio? l’ho fatto per noi, non per farlo sapere a tutti. Per anni non mi sono goduto il successo” – Intervista
Gabriel Garko apre il suo cuore in un’intervista.
Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano»
Ultime notizie su Genzano Roma
Argomenti discussi: Genzano e il gol leggendario che sbancò l'Olimpico: Giannini sbagliò per colpa di Falcao. Il calcio di oggi mi annoia; Promozione Lucana - Terranova (Virtus Genzano): Dominio e rammarico, il calcio sa essere crudele; 31 gennaio 1982: l’esordio di Giuseppe Giannini con la Roma [Video]; Pari Alatri, il Real San Basilio è a -1. De Rossi esagerata, playoff possibili.
#CastelliNelWeekend 31 GENNAIO | 1 FEBBRAIO 2026 A questo link tutti i dettagli: http://bit.ly/WE_ai_C-Romani __________ LA NOSTRA SELEZIONE: Festa di S. Giovanni Bosco (don Bosco) Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gand facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.