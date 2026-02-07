Genzano e il gol leggendario che sbancò l' Olimpico | Giannini sbagliò per colpa di Falcao Il calcio di oggi mi annoia

Genzano ricorda ancora quel gol che fece storia. Era il 31 gennaio 1982 e all’Olimpico il Cesena sbancò lo stadio con un contropiede fulmineo, battendo la Roma 1-0. La partita rimane impressa nei ricordi di chi l’ha vissuta: i giallorossi attaccarono dall’inizio alla fine, ma furono sorpresi da un’azione rapida e decisiva. La rete, che ancora oggi viene ricordata come una delle più belle, nacque da un errore di Giannini, causato anche dalla pressione

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.