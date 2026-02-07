Questa sera il Genoa scende in campo con la voglia di dimostrare di essere tornato. La squadra ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi dopo un periodo difficile. Di fronte ci sarà un Napoli che lotta con tenacia, come sempre, anche grazie all’allenatore che spesso riceve critiche ma non molla mai. La partita si preannuncia intensa e piena di emozioni, un vero banco di prova per entrambe le squadre.

Premessa. Dopo una partita del genere, non può esserci una cronaca serena. È stata un partita incredibile. Il Napoli ha vinto un match gladiatorio (ecco il primo segnale della minore serenità). Ha vinto 3-2 a Genova. In dieci uomini per un quarto d’ora e dopo aver regalato due gol al Genoa: uno con un rigore al primo minuto e un altro sull’1-2. Entrambi gentili omaggi di Buongiorno calciatore oltre la crisi di identità. Ma il Napoli non ha mai smarrito la voglia di vincere. Mai. Né sull’1-0 sotto per un rigore regalato dopo venti secondi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Genova per noi è la partita della rinascita. Napoli stoico, gladiatorio (come il suo bistrattato allenatore)

Approfondimenti su Genova Rinascita

Il Napoli di Luciano Spalletti si conferma una squadra in crescita, affrontando ogni partita con attenzione e strategia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Genova Rinascita

Argomenti discussi: Genova per noi?; Natura in aula: avviato il progetto con piante e centraline per l'aria in tre scuole di Genova; Pallanuoto maschile: sabato 7 e domenica 8 febbraio a Genova la Final Four di Coppa Italia; Oltre 100mila follower per Il Secolo XIX su Instagram, un risultato importante per noi e per voi.

Genova per noi cuore della vergognaIl primo sentimento che ci ha colpito tutti, alla notizia e alla visione del crollo del ponte di Genova, è stata l’angoscia per le vittime. Il secondo, la compassione, in senso etimologico, patire ... avvenire.it

Genova, Mysport Sciorba e Pro Recco insieme per la grande pallanuoto ligureUn ritorno importante a Genova, in uno degli impianti comunali più rappresentativi della città e campo gara ufficiale per gli sport acquatici – il My Sport Village Sciorba - che sancisce la nascita di ... rainews.it

Genova per noi è la partita della rinascita. Napoli stoico, gladiatorio (come il suo bistrattato allenatore) Vince 3-2 a Genova dopo aver regalato due gol con Buongiorno (in crisi irreversibile) e McTominay infortunato. Ma il Napoli di Conte non si arrende mai e p facebook