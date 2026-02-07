Il match tra Genoa e Napoli si gioca sabato 7 febbraio alle 18 a Marassi. La partita, valida per la 24ª giornata di Serie A, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi. Il Genoa di De Rossi cerca punti salvezza, mentre il Napoli di Conte punta a consolidare la sua posizione in classifica. La sfida si presenta intensa e combattuta, con i tifosi pronti a seguire in diretta questa battaglia di calcio.

Il palcoscenico di Marassi si accende per una sfida che profuma di storia e ambizione. Sabato 7 febbraio, alle ore 18, il Genoa di Daniele De Rossi ospita il Napoli di Antonio Conte in un match valido per la 24ª giornata di Serie A. Un incrocio che mette di fronte due filosofie diverse: da una parte i liguri, a caccia di punti pesanti per consolidare la propria posizione in classifica dopo i successi casalinghi contro Cagliari e Bologna; dall’altra i campioni in carica, chiamati a riscattare un rendimento esterno fin qui troppo altalenante. La prima volta tra De Rossi e Conte. Il confronto sulla panchina rappresenta un unicum assoluto: è infatti la prima sfida da allenatori tra Daniele De Rossi e Antonio Conte in Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Genoa-Napoli streaming gratis: DIRETTA LIVE

