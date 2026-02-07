Genoa Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi alle 18 allo stadio Marassi di Genova va in scena un altro scontro di Serie A tra Genoa e Napoli. La partita, valida per la 24esima giornata, si gioca in un momento importante per entrambe le squadre. I tifosi aspettano di vedere se il Napoli riuscirà a mantenere il suo ritmo e se il Genoa saprà mettere in difficoltà gli avversari in casa. La partita sarà trasmessa in diretta TV e disponibile anche in streaming, con i pronostici che sono aperti e poche certezze sul risultato finale.

Genoa Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. GENOA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 18 Genoa e Napoli scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 24esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Genoa e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

