Questa sera alle 18, al Marassi, il Napoli sfida il Genoa in una partita importante per la corsa alla terza posizione in Serie A. Il Napoli cerca di mantenere il ritmo e difendere il suo posto, ma il Genoa non vuole regalare niente e punta a fare punti davanti al suo pubblico. Si aspetta almeno un gol per parte, e il match promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Il Napoli deve prima di tutto difendere la terza posizione in Serie A in questo momento, e la trasferta di Marassi contro il Genoa non si preannuncia delle più agevoli. I partenopei sono tornati al successo con la Fiorentina nello scorso weekend, ma non è stata una passeggiata. Ora c’è però da sbloccarsi anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Genoa-Napoli (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Marassi

Sabato 7 febbraio alle 18, Genoa e Napoli scendono in campo a Marassi.

Questa sera alle 18:00 il Genoa ospita il Napoli in una partita importante per entrambe le squadre.

Genoa-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEDe Rossi sfida Conte al Ferraris nella 24ª giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita ... corrieredellosport.it

Genoa-Napoli live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e De RossiAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. ilmattino.it

Il gemellaggio tra Napoli e Genoa è stato tra i più lunghi e belli d'Italia Rivorreste questo gemellaggio facebook

Mimmo Criscito racconta la possibilità di trasferirsi al Napoli in passato e il murales al fianco di Maradona Alle 18:00 c'è Genoa-Napoli ma, nel frattempo, guarda Legends Road con Criscito su #DAZN x.com