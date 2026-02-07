Genoa-Napoli | orario precedenti e dove vederla in tv

Questa sera il Napoli torna a scendere in campo. La squadra partenopea affronta il Genoa al Ferraris nella 24esima giornata di Serie A. La partita si può seguire in diretta tv e streaming, con i tifosi che aspettano di vedere se il Napoli farà risultato in trasferta.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 7 febbraio, la squadra partenopea sfida il Genoa – in diretta tv e streaming – al Ferraris nella 24esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina al Maradona, mentre il Grifone è stato battuto dalla Lazio all’Olimpico per 3-2. La sfida tra Genoa e Napoli è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi alle 18:00 il Genoa affronta il Napoli allo Stadio Marassi di Genova.

