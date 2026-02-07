Genoa-Napoli Marelli sicuro | Vitinha trascina il piede non avrei assegnato il rigore

L’ex arbitro Luca Marelli ha espresso un’opinione netta sulla scena di Genoa-Napoli. Secondo lui, il contatto tra Meret e Vitinha non meriterebbe il rigore, perché il portiere del Napoli avrebbe trascinato il piede. La sua analisi ha fatto discutere gli addetti ai lavori, anche perché la decisione dell’arbitro in campo ha suscitato molte polemiche. Marelli si è schierato chiaramente contro la decisione presa durante la partita.

Il contatto tra Alex Meret e Vitinha farà discutere, specie dopo le parole dell’ex arbitro Luca Marelli in diretta su DAZN. L’inizio shock della partita a Marassi ha portato immediatamente in vantaggio il Genoa con il gol di Malinovskyi, con il Napoli subito costretto ad inseguire. Genoa-Napoli, polemiche sul rigore assegnato ai rossoblù. Dopo 40 secondi dall’inizio della sfida, Buongiorno si è reso protatogonista di un retropassaggio folle, che ha costretto all’uscita Meret, che si è scontrato con Vitinha. Inizialmente l’arbitro Massa ha fischiato rinvio dal fondo, convinto di un fallo da parte dell’attaccante del Genoa nei confronti del portiere del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Finisce subito in salita la partita tra Genoa e Napoli.

