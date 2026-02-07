genoa napoli le probabili formazioni della partita di serie a

Questa sera il Genoa affronta il Napoli allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella partita valida per la 24ª giornata di Serie A. La gara inizia alle 18:00 e promette un match acceso tra le due squadre, entrambe determinate a conquistare punti pesanti in classifica.

Genoa-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A 202526, andrà in scena sabato 7 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Un appuntamento di grande interesse, con i partenopei chiamati a confermare il proprio storico favorevole contro il Grifone. Precedenti e statistiche. Il Napoli arriva alla sfida forte di una tradizione recente molto positiva: è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 partite di Serie A contro il Genoa (con 16 vittorie e 8 pareggi ). L'unico successo rossoblù in questo arco temporale risale al 6 febbraio 2021, proprio al Ferraris, quando il Grifone si impose 2-1 grazie a una doppietta di Goran Pandev.

Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica.

