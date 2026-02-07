Genoa-Napoli le probabili formazioni della partita di Serie A
Questa sera il Genoa affronta il Napoli allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella partita valida per la 24ª giornata di Serie A. La gara inizia alle 18:00 e promette un match acceso tra le due squadre, entrambe determinate a conquistare punti pesanti in classifica.
Genoa-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A 202526, andrà in scena sabato 7 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Un appuntamento di grande interesse, con i partenopei chiamati a confermare il proprio storico favorevole contro il Grifone. Precedenti e statistiche. Il Napoli arriva alla sfida forte di una tradizione recente molto positiva: è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 partite di Serie A contro il Genoa (con 16 vittorie e 8 pareggi ). L'unico successo rossoblù in questo arco temporale risale al 6 febbraio 2021, proprio al Ferraris, quando il Grifone si impose 2-1 grazie a una doppietta di Goran Pandev.
Approfondimenti su Genoa Napoli
Genoa vs Napoli, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica.
Argomenti discussi: Genoa-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Conte; Probabili formazioni Genoa-Napoli, giocano Baldanzi e Giovane? Le ultime e la scelta su Meret-Milinkovic.
Le probabili formazioni di Genoa-Napoli (Serie A)Le possibili scelte di formazione di De Rossi e Conte per Genoa-Napoli. msn.com
Genoa-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Genoa e Napoli è in programma alle ore 18 a Genova e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com
Mimmo Criscito racconta la possibilità di trasferirsi al Napoli in passato e il murales al fianco di Maradona Alle 18:00 c'è Genoa-Napoli ma, nel frattempo, guarda Legends Road con Criscito su #DAZN x.com
#Genoa-#Napoli: la probabile formazione di Conte. A destra c'è Gutierrez, Rrahmani torna titolare facebook
