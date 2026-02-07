Genoa-Napoli infortunio per McTominay | al suo posto dentro Giovane

Al 35° minuto del primo tempo, McTominay si ferma sul campo dopo aver subito un colpo alla coscia destra durante un tentativo di tiro. Il centrocampista del Napoli si accascia e lascia il campo, sostituito da un giovane in panchina. La squadra ora cerca di riorganizzarsi senza uno dei suoi uomini chiave.

Problemi per McTominay al 35esimo minuto del primo tempo. Il numero 8 azzurro ha accusato un dolore alla coscia destra dopo un tiro. Ancora, dunque, un problema per Antonio Conte, che però è stato costretto ancora una volta a cambiare in corso d'opera a causa di uno stop. Genoa-Napoli, Conte: «Recuperiamo solo Rrahmani. Lukaku? Bisogna avere pazienza» Al posto dello scozzese, che però ha lasciato il campo all'intervallo, è entrato Giovane, alla prima da titolare. Nei prossimi giorni saranno valutate meglio le sue condizioni e l'entità dell'infortunio. Per Scott non solo un problema alla coscia, ma anche un fastidio alla caviglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

