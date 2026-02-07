Genoa-Napoli confermata la formazione con Vergara Rrahmani Gutierrez ed Elmas Lobotka capitano

Questa mattina si è giocata la partita tra Genoa e Napoli. Il mister ha deciso di mantenere la stessa formazione, con Vergara, Rrahmani, Gutierrez ed Elmas in campo. Lobotka, invece, è stato scelto come capitano. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Genoa-Napoli, confermata la formazione con Vergara, Rrahmani, Gutierrez ed Elmas. Il pancino è Lobotka, Ecco le formazioni ufficiali. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Cornet, Masini. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Beukema, Prisco, De Chiara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Genoa-Napoli, confermata la formazione con Vergara, Rrahmani, Gutierrez ed Elmas. Lobotka capitano Approfondimenti su Genoa Napoli Napoli-Fiorentina, Conte potrebbe ritrovare Rrahmani: in attacco confermati Vergara ed Elmas dietro Hojlund Alla vigilia della partita tra Napoli e Fiorentina, Antonio Conte sembra pronto a riabbracciare Rrahmani, che potrebbe tornare in campo dopo un infortunio. Il Napoli perde anche Lobotka, contro la Juve ipotesi Elmas o Vergara Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Genoa-Napoli: orario, dove vederla (tv e streaming), le probabili formazioni, classifica e calendario; Pronostico Genoa Napoli quote analisi 23ª giornata Serie A; Genoa-Napoli, Conte ritrova Rrahmani! Ok altri due azzurri; Serie A: Genoa-Napoli in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioni. Genoa-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEDe Rossi sfida Conte al Ferraris nella 24ª giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita ... corrieredellosport.it LIVE - Genoa-Napoli alle 18:00, segui la gara in diretta su AreaNapoli.itSerie A, Genoa-Napoli, 24° giornata: diretta live, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato, su AreaNapoli.it. areanapoli.it Il gemellaggio tra Napoli e Genoa è stato tra i più lunghi e belli d'Italia Rivorreste questo gemellaggio facebook Mimmo Criscito racconta la possibilità di trasferirsi al Napoli in passato e il murales al fianco di Maradona Alle 18:00 c'è Genoa-Napoli ma, nel frattempo, guarda Legends Road con Criscito su #DAZN x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.