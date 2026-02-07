Genoa-Napoli confermata la formazione con Vergara Rrahmani Gutierrez ed Elmas Lobotka capitano

7 feb 2026

Questa mattina si è giocata la partita tra Genoa e Napoli. Il mister ha deciso di mantenere la stessa formazione, con Vergara, Rrahmani, Gutierrez ed Elmas in campo. Lobotka, invece, è stato scelto come capitano. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Genoa-Napoli, confermata la formazione con Vergara, Rrahmani, Gutierrez ed Elmas. Il pancino è Lobotka, Ecco le formazioni ufficiali. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Cornet, Masini. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Beukema, Prisco, De Chiara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

