Il Napoli vince 3-2 sul campo del Genoa all’ultimo secondo. Dopo pochi secondi, un errore di Buongiorno permette al Genoa di conquistare un rigore, che Meret non riesce a parare. Nel finale, Hojlund segna il rigore decisivo e regala la vittoria ai partenopei.

Nell’anticipo delle 18 della 24esima giornata di Serie A il Napoli batte per 3-2 il Genoa a Marassi. Un errore di Buongiorno dopo pochi secondi costringe Meret a commettere fallo da rigore. Sul dischetto si presenta Malinovskyi che realizza. Gli uomini di Antonio Conte trovano il pari con Hojlund al 20? e raddoppiano con una grande conclusione di McTominay al 21?. Al 57’ nuova incertezza di Buongiorno che si fa soffiare un pallone sanguinoso da Colombo che si invola e batte Meret. Dopo il 90? l’episodio che decide il match. E’ il 93? quando Massa, dopo intervento del Var, concede rigore al Napoli per fallo su Vergara in area. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genoa-Napoli 2-3, un rigore di Hojlund allo scadere regala la vittoria ai partenopei

Approfondimenti su Genoa Napoli

L’Olimpia Milano conquista una vittoria combattuta contro Udine, grazie a un canestro decisivo di Brooks allo scadere.

Il match tra Genoa e Napoli si è concluso con un 3-2 a favore degli azzurri, ma ha acceso molte polemiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli Genoa: l' esultanza al goal di Hojlund #forzanapolisempre #sscnapoli #napoligenoa

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Serie A: Genoa-Napoli 2-3; Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Conte; Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A.

Genoa-Napoli 2-3: Hojlund la riprende dal dischetto, vittoria al cardiopalmaAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. leggo.it

Genoa-Napoli 2-3: il calcio di rigore di Hojlund al 95' condanna i rossobluFISCHIO FINALE! Termina qui al Ferraris il Genoa esce sconfitto per 3-2 contro il Napoli. Decisivo il gol in pieno recupero di Hojlund su calcio di rigore. 90' + 5 - HOJLUND REALIZZA DAL DISCHETTO! telenord.it

Serie A, Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-s facebook

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com