Genoa-Napoli 2-3 la decide Hojlund nel recupero | vittoria fondamentale per Conte

Nel recupero, Hojlund segna il gol decisivo e permette al Napoli di vincere a Genova. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con il gol di Hojlund che ha regalato ai partenopei una vittoria fondamentale. Il Genoa ha combattuto, ma alla fine il Napoli ha portato a casa i tre punti necessari per mantenere la corsa in testa alla classifica.

Una vittoria fondamentale, arrivata all'ultima curva ma nel modo migliore. Il Napoli sbanca Genova, batte la squadra di De Rossi e si prende tre punti importantissimi per la corsa nelle prime posizioni della classifica. Primo tempo pieno di emozioni: il Genoa ci mette 16'' a trovare un fallo da rigore per errore di Buongiorno e Meret, segnato poi da Malinovskyi, ma la squadra di Conte non si arrende e riesce a ribaltarla. Prima con il tap-in di Hojlund, poi con la rete dalla distanza di Scott McTominay. Ma proprio l'infortunio del centrocampista scozzese - uscito dal campo all'intervallo per un fastidio muscolare - è una mazzata per gli azzurri.

