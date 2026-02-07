Genoa-Napoli 2-3 a Marassi succede di tutto | Hojlund trascina gli azzurri in dieci

A Marassi il match tra Genoa e Napoli finisce con un 2-3 dopo una partita ricca di emozioni. Gli azzurri partono subito forte e dopo pochi secondi conquistano un rigore con Malinovskyi, che non sbaglia. Nonostante siano in dieci, gli ospiti resistono e, grazie a Hojlund, trovano la forza di portarsi a casa la vittoria. La partita resta aperta fino all’ultimo, con continui colpi di scena e tanta tensione.

Genova, 7 febbraio 2026 - Che il pomeriggio di Buongiorno non fosse il più positivo possibile lo si era capito dopo una manciata di secondi, quando un suo passaggio pigro obbliga Meret a stendere Vitinha: per Doveri è rigore in presa diretta e dopo on field review, e Malinovskyi dal dischetto non sbaglia. Chi sbaglia invece è il suo compagno di squadra Bijlow, impreciso al 20' sulla conclusione non impossibile di McTominay, con Hojlund letale sul tap-in: dopo 2' proprio lo scozzese completa la rimonta con una botta da fuori potente ma sulla quale probabilmente il portiere di casa avrebbe potuto fare qualcosa di più.

