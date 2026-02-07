Il Genoa si prepara a sfidare il Napoli di Antonio Conte al Ferraris. Dopo aver chiuso il mercato invernale, i rossoblù di Daniele De Rossi sono pronti a scendere in campo per una partita che si preannuncia difficile. Il Grifone cerca punti importanti contro una squadra che non ha mai perso contro di lui. La tensione si fa sentire tra i giocatori, pronti a dare tutto per una vittoria che potrebbe cambiare le sorti del campionato.

Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massima anche per lui! Falcao svela: «Ho cambiato la storia della Roma? Forse un po’ sì. Giocare nel calcio di oggi? Sarebbe stata una meraviglia» Pastore: «Juve incompleta ma sufficiente per la Champions, Yildiz rinnoverà. Grande lavoro di Allegri, forse dovrebbero ascoltarlo di più. L’era Lotito alla Lazio finirà solo in un caso» – ESCLUSIVA Viviano dice tutto: «Per un “Fai schifo” in B ho preso un rosso diretto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa, countdown per il match con il Napoli: De Rossi sfida Conte in una gara ad alta tensione. La situazione in casa rossoblù

Approfondimenti su Genoa Napoli

Sabato 7 febbraio alle 18:00, il Napoli di Antonio Conte scende in campo a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi.

In vista della partita tra Genoa e Pisa, Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa l'importanza di questa sfida.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: UFC Countdown | Episodio 2 UFC; Zaccagni, è lesione: un mese fuori, Rovella torna a disposizione di Sarri; Romagnoli, niente trasferimento in Qatar. L’ultimo braccio di ferro fa scadere i tempi; Emergenza infortuni: countdown per il ritorno di Zaccagni.

Genoa, countdown-Baldanzi. Perin, l’idea di ritorno resta forte ma per l’estateGenova – Tommaso Baldanzi non è tra i 21 convocati giallorossi per Torino-Roma, in programma oggi alle 18. Matteo Dagasso sarà quasi certamente in campo dal 1’, oggi alle 15, in Pescara-Modena. Sono ... ilsecoloxix.it

Genoa, il mercato rossoblù da Amorim a Baldanzi. Rifiutate le offerte per Ekhator e Norton-CuffyIl Grifone tiene i due calciatori più ambiti, 4 i rinforzi per De Rossi. Thorsby alla Cremonese e Cuenca al Burgos le ultime uscite ... ilsecoloxix.it

Il Secolo XIX Genoa, countdown-Baldanzi. Perin, l’idea di ritorno resta forte ma per l’estate Il giallorosso atteso a inizio settimana, resta vicino Dagasso ma il Venezia non molla. Per il rinforzo immediato per la porta tante piste straniere, sfuma Mandas, la Juve facebook

#Genoa: salta l'affare per #Moumbagna #serieA #fantacalcio #calciomercato x.com