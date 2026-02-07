Un nuovo modo di pensare ai videogiochi sta cambiando tutto. In rete circolano molti commenti e video in cui si dice che ormai non servono più le grandi case di sviluppo per creare giochi. Si parla di un’era in cui chiunque può realizzare il proprio videogioco, senza dover passare attraverso le aziende. Questa svolta sta attirando entusiasmo, ma anche qualche dubbio sulla qualità e la serietà di queste produzioni fai-da-te.

“Non c’è più bisogno delle case di software per fare i videogiochi!”. “Ora ognuno può farsi il videogioco che vuole!”. Certo, come no. È il discorso ultimamente che è diventato virale tra chi si occupa di AI, e la causa è Google DeepMind, che ha rilanciato con forza l’idea che i videogiochi, così come li conosciamo, possano diventare superflui grazie ai world model generativi, in particolare con la nuova iterazione di Genie 3. Ci sono cascati tutti i “divulgatori di AI” (quelli farlocchi, cioè quasi tutti, perché è un buon guancio per fare views, e probabilmente non avendo mai veramente giocato a un videogioco moderno ci credono pure). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Genie 3 non fa videogiochi: perché l’entusiasmo virale sta sbagliando bersaglio

Approfondimenti su Genie 3

Nel 2016 si nota un ritorno alle origini dei social media, con la Generazione Z che preferisce adottare modalità e contenuti simili a quelli di dieci anni fa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Genie 3

Argomenti discussi: Google apre i mondi AI: con Project Genie puoi crearli ed esplorarli; Project Genie di Google fa tremare i big dei videogame; Sviluppare videogiochi con Google Genie 3 è davvero possibile? Ce lo spiega uno sviluppatore; Mondi tridimensionali creati sul momento dall’IA generativa: Genie 3 è uno dei possibili futuri dei videogiochi.

Genie 3 non fa videogiochi: perché l’entusiasmo virale sta sbagliando bersaglioDa Genie 3 di Google DeepMind al mito del videogioco creato con un prompt: i world model impressionano, ma non sono game engine. Senza regole, stato persistente e memoria lunga, l’IA può stupire per ... ilgiornale.it

Project Genie di Google fa tremare i big dei videogameLa piattaforma di Google, denominata Project Genie , permette di simulare ambienti del mondo reale partendo da richieste testuali o caricando immagini, e potrebbe completamente sconvolgere le ... macitynet.it

In futuro creeremo videogiochi digitando un prompt https://gametimers.it/google-project-genie-ci-mostra-mondi-di-gioco-creati-dallai-e-il-settore-inizia-a-tremare/ facebook

Google apre Project Genie: mondi infiniti e interattivi generati dall’ #AI per gaming, ricerca e media immersivi. @GoogleDeepMind @GoogleLabs #ProjectGenie #GenAI #AGI x.com