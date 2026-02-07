Gasperini recupera Dybala e Ferguson | lesione per Vaz Vasquez vola in Turchia

La Roma si prepara a recuperare due pedine fondamentali per la prossima partita. Dopo una settimana di stop, Paulo Dybala ed Evan Ferguson sono tornati ad allenarsi con il gruppo, portando un sospiro di sollievo a mister Gasperini. La seduta di oggi ha chiarito che entrambi sono pronti a rientrare in campo, mentre Vaz si è infortunato e Vasquez vola in Turchia per le visite mediche. La difesa della squadra si rafforza, mentre in attacco ci sono segnali di ripresa.

Emergenza difesa e segnali di ripresa in attacco per la Roma di Gian Piero Gasperini. La seduta odierna ha sciolto i principali dubbi sulle condizioni di Paulo Dybala ed Evan Ferguson: i due calciatori, rimasti ai box per l'intera settimana senza mai lavorare con i compagni, sono attesi oggi al rientro definitivo in gruppo. Un recupero fondamentale che sposta gli equilibri tattici in vista del prossimo impegno. Secondo quanto trapela dal centro sportivo, il tecnico conta di lanciare la "Joya" dal primo minuto in un tridente d'attacco completato da Zaragoza e Malen. Qualora i test dell'ultima ora suggerissero prudenza, lo staff tecnico è pronto a schierare Soulé come alternativa naturale.

