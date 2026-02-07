Futuro Nazionale Vannacci annuncia l’arrivo di qualche big dalla Lega

Il generale Vannacci torna a far parlare di sé. Questa volta, in un’intervista, annuncia che alcuni big della Lega stanno per passare a Futuro Nazionale. Vannacci spiega di aver lasciato la Lega perché non si può essere sovranisti e identitari alcuni giorni e liberali altri. La sua scelta punta a un partito più coerente con le sue idee. La notizia fa discutere tra gli osservatori politici, anche perché i nomi dei potenziali arrivi non sono ancora stati ufficialmente confermati.

“Ho lasciato la Lega perché non si può essere identitari e sovranisti i giorni pari e poi liberali e progressisti i giorni dispari. Io resto fedele ai miei ideali. Ci ho provato a cambiare le cose dall’interno, ma nel partito si sono ribellati alla vannaccizzazione, forse per paura di perdere il controllo o le poltrone. Quando ho capito che era impossibile trasformarla, ho scelto di andare da solo. Sicuramente il primo step saranno le politiche del ’27”. Lo ha dichiarato Roberto Vannacci intervenuto a “Corrente alternata” su Giornale Radio. “Il soggetto politico che sto fondando sarà interlocutore del centrodestra, perché i miei principi non sono certo quelli progressisti, di sinistra o di quel mondo rispetto al quale io mi colloco all’opposto – ha aggiunto Vannacci -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

