Furto ad alta precisione a Revigliasco | banda svuota villa oro e gioielli rubati eludendo allarmi e videosorveglianza
Una banda ha messo a segno un furto molto preciso in una villa di Revigliasco, vicino a Moncalieri. Sono entrati senza far scattare allarmi o attivare le telecamere di sorveglianza. Hanno portato via oro, gioielli e orologi di marca, con un bottino che si aggira intorno alle decine di migliaia di euro. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come i ladri siano riusciti a entrare e a evitare ogni sistema di sicurezza.
Un colpo audace e meticolosamente pianificato ha svuotato una villa a Revigliasco di Moncalieri di preziosi beni, tra cui monete d’oro, diamanti e orologi di lusso, per un valore stimato in decine di migliaia di euro. L’irruzione, avvenuta sabato 7 febbraio 2026, ha lasciato i carabinieri della compagnia cittadina sulle tracce di una banda di professionisti che ha dimostrato una notevole abilità nell’eludere i sistemi di sicurezza e nel portare a termine il colpo in pieno giorno. Il proprietario dell’abitazione, situata in strada del Redentore, ha scoperto il furto al suo rientro, allertando immediatamente le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Revigliasco Banda
Maxi furto in villa a Cerveteri: rubati gioielli e Rolex per 100mila euro
Durante l’assenza dei proprietari, alcuni ladri sono entrati in una villa a Cerveteri e hanno portato via gioielli e Rolex per circa 100mila euro.
Maxi furto in villa a Cerveteri, rubati orologi Rolex e gioielli per 100mila euro: indagini in corso
I ladri sono entrati in azione ieri sera in una villetta a Cerveteri, vicino Roma.
Ultime notizie su Revigliasco Banda
Argomenti discussi: Vergnano rafforza la sicurezza perimetrale con la soluzione intelligente Axis; Un iPhone in Lockdown Mode resiste alle analisi dell’FBI.
Furto in gioielleria a Canosa: bottino da 10mila euro Furto nella notte a Canosa di Puglia, dove una gioielleria di via Giovanni Falcone, nella zona di Canosa Alta, è stata presa di mira da una banda di ladri. Il valore della refurtiva ammonterebbe a circa 1 facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.