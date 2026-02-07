Furto ad alta precisione a Revigliasco | banda svuota villa oro e gioielli rubati eludendo allarmi e videosorveglianza

Una banda ha messo a segno un furto molto preciso in una villa di Revigliasco, vicino a Moncalieri. Sono entrati senza far scattare allarmi o attivare le telecamere di sorveglianza. Hanno portato via oro, gioielli e orologi di marca, con un bottino che si aggira intorno alle decine di migliaia di euro. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come i ladri siano riusciti a entrare e a evitare ogni sistema di sicurezza.

Un colpo audace e meticolosamente pianificato ha svuotato una villa a Revigliasco di Moncalieri di preziosi beni, tra cui monete d’oro, diamanti e orologi di lusso, per un valore stimato in decine di migliaia di euro. L’irruzione, avvenuta sabato 7 febbraio 2026, ha lasciato i carabinieri della compagnia cittadina sulle tracce di una banda di professionisti che ha dimostrato una notevole abilità nell’eludere i sistemi di sicurezza e nel portare a termine il colpo in pieno giorno. Il proprietario dell’abitazione, situata in strada del Redentore, ha scoperto il furto al suo rientro, allertando immediatamente le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

