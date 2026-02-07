Tre anni fa, una madre aveva scelto Monza per crescere il suo bambino, convinta fosse una città tranquilla e a misura d’uomo. Oggi, però, la realtà sembra diversa: i mezzi pubblici sono spesso in ritardo e i parcheggi, costosi e difficili da trovare, rendono la vita quotidiana più complicata. La fuga da Monza sembra essere diventata una scelta per molti residenti, stanchi di dover affrontare questi problemi.

Tre anni fa era venuta a Monza pensando di trovare una città tranquilla, a misura d’uomo, dove crescere il suo bambino. Con problemi fisici che la costringono a muoversi con le stampelle e cure e visite mediche frequenti a cui sottoporsi, l’idea di lasciare Milano le era sembrata buona. Non è stato così. "Dopo tre anni, ho già messo la mia casa in vendita. Me ne vado. Meglio un monolocale che vivere in una città da terzo mondo". È esasperata e furibonda Maria Attianese: "Sono pentitissima di aver deciso un giorno di trasferirmi a Monza", sbotta. "Il mio problema è il trasporto pubblico locale. A Monza i bus sono inaffidabili, moltissime volte in ritardo, ne saltano anche due di fila e quello che arriva a quel punto è talmente pieno che non si riesce a salire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga da Monza: "Bus a singhiozzo e parcheggi d’oro"

