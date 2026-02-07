Frattesi Inter sarà cessione in estate? La sua permanenza resta possibile con questo scenario | le novità

Le voci di mercato continuano a circolare, e questa volta puntano forte su Frattesi. Non si esclude che il centrocampista possa lasciare l’Inter in estate, anche se nulla è ancora deciso. La società non ha ancora preso una decisione definitiva, e la sua permanenza resta un’opzione aperta. Nei prossimi mesi si capirà se il giocatore rimarrà o se ci saranno offerte che cambieranno i piani.

Inter News 24 Frattesi Inter, restano vive le voci di mercato che vorrebbero il centrocampista lontano dai nerazzurri. Ecco cosa serve per rimanere. Davide Frattesi ha sfiorato l'addio all'Inter anche nella sessione di mercato di gennaio, con un trasferimento che sembrava sempre più possibile al Nottingham Forest. Tuttavia, come riportato da Corriere dello Sport, la trattativa è saltata a causa di un incastro che non si è concretizzato: l' Inter non è riuscita a trovare un sostituto all'altezza per Frattesi sul mercato. L'obiettivo principale, Curtis Jones del Liverpool, è rimasto una suggestione, complicando ulteriormente la partenza del centrocampista.

