Franzoni o Paris | chi sarà il partner di Vinatzer in Italia?

La domanda che gira tra gli appassionati di sci alpino è chi sarà il prossimo partner di Vinatzer in Italia. La disciplina emergente, ancora poco conosciuta, sta attirando l’attenzione per il modo in cui si sta sviluppando e il suo potenziale. Mentre si fanno i nomi, i protagonisti si preparano a sfidarsi sulle piste, senza ancora sapere chi li affiancherà in questa nuova avventura.

Una disciplina emergente nel panorama dello sci alpino sta catturando l’attenzione degli appassionati per la sua originale impostazione e il forte valore simbolico. Si tratta della combinata a squadre, un evento che sta riconquistando spazio tra le specialità olimpiche e che promette di arricchire le competizioni con un’intensa dinamica di collaborazione tra atleti. Questo format di gara funziona su una semplice ma innovativa concezione: gli atleti gareggiano in coppia, con uno che affronta la discesa libera e l’altro lo slalom. La somma dei tempi ottenuti dai due componenti determina la posizione finale nella classifica di ogni squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Italia aspetta con trepidazione la combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

