Giovanni Franzoni mostra con orgoglio l’argento olimpico e dice che per lui questa medaglia vale quanto un oro a Kitzbühel. “Vincere qui o in Austria cambia poco – spiega – l’Olimpiade in casa però ti rimane dentro per sempre”. La felicità è evidente, anche se l’atleta sa che questa medaglia resta un ricordo speciale.

Le prime parole di Giovanni Franzoni dopo l'argento olimpico in discesa libera: "Vincere qui una medaglia o l'oro a Kitzbühel? Un'Olimpiade in casa vale di più, ma si tratta sempre di gare che ti rimangono dentro". Il campione di sci ha poi speso qualche parola per il collega e amico Matteo Franzoso, tragicamente scomparso durante una sessione di allenamento il 13 settembre 2025: "Questa medaglia la voglio dedicare a Matteo, ho pensato molto a lui in questo periodo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni mostra l'argento olimpico: "Questa medaglia è per Franzoso"

Approfondimenti su Franzoni Kitzbühel

Euforia alle Olimpiadi per Franzoni, che si dice sorpreso e felice dopo aver conquistato l’argento.

Giovanni Franzoni conquista un argento con soli 20 centesimi di secondo di ritardo dall’oro nella discesa libera di Bormio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Franzoni Kitzbühel

Argomenti discussi: DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Milano-Cortina, la discesa libera è azzurra: due medagle per l'Italia; Oro e argento alle stelle: sono le medaglie più preziose di sempre; Milano-Cortina 2026, sci alpino : Goggia, Brignone, Franzoni e tutte le stelle azzurre da podio.

Milano Cortina, la diretta: Franzoni argento, Paris bronzo nella discesa libera. In corso curling, a seguire pattinaggio. Il programma di Milano CortinaLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la prima giornata di gare che assegneranno medaglie ... ilmattino.it

Olimpiadi, Franzoni euforico dopo l’argento: Mai immaginato questa medaglia. La gioia del gemello Alessandro: Prova fantastica, è un campioneTutta la soddisfazione del discesista bresciano dopo essere salito sul podio a Bormio. Paris: Io corono un sogno, Giovanni vincerà tanto. Da Buonfiglio e Malagò a Deborah Compagnoni: tanti i messagg ... msn.com

Ieri Giovanni #Franzoni, oggi Nicol #Delago. Un’altra splendida prima volta in Coppa del Mondo per il team Italia. A meno di un mese dai Giochi Olimpici lo sci azzurro si mostra nella sua forma migliore. x.com

Il 16 gennaio 2026 è una data che Giovanni Franzoni ricorderà per sempre. Oggi ha infatti conquistato la sua prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il 24enne ha trionfato nel superG di Wengen, mettendo in mostra una grande tecnica su facebook