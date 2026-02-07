Franzoni mostra l' argento olimpico | Questa medaglia è per Franzoso

Giovanni Franzoni mostra con orgoglio l’argento olimpico e dice che per lui questa medaglia vale quanto un oro a Kitzbühel. “Vincere qui o in Austria cambia poco – spiega – l’Olimpiade in casa però ti rimane dentro per sempre”. La felicità è evidente, anche se l’atleta sa che questa medaglia resta un ricordo speciale.

Le prime parole di Giovanni Franzoni dopo l'argento olimpico in discesa libera: "Vincere qui una medaglia o l'oro a Kitzbühel? Un'Olimpiade in casa vale di più, ma si tratta sempre di gare che ti rimangono dentro". Il campione di sci ha poi speso qualche parola per il collega e amico Matteo Franzoso, tragicamente scomparso durante una sessione di allenamento il 13 settembre 2025: "Questa medaglia la voglio dedicare a Matteo, ho pensato molto a lui in questo periodo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

