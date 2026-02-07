Franzoni e Paris le voci del podio | emozione pressione e una medaglia inseguita a lungo

Dopo la discesa olimpica sulla Stelvio di Bormio, Giovanni Franzoni e Dominik Paris si sono confrontati con le emozioni del momento. I due atleti, sul podio, hanno parlato delle sensazioni, delle pressioni e di come quella medaglia rappresenti un traguardo importante nelle loro carriere. Un risultato che hanno inseguito a lungo e che ora porta un sorriso sulle loro facce.

Dopo la discesa olimpica sulla Stelvio di Bormio, Giovanni Franzoni e Dominik Paris raccontano sensazioni, pensieri e significato di un podio che segna due momenti chiave delle loro carriere. La discesa libera maschile dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ha regalato all’Italia una giornata memorabile. Al termine della gara, però, sono soprattutto le parole dei protagonisti a restituire il peso emotivo di quanto accaduto. Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo olimpico, raccontano due storie diverse, unite dallo stesso traguardo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

La discesa maschile di Milano Cortina 2026 si è conclusa con un risultato sorprendente.

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi.

