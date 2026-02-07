Franzoni è on fire! | guarda la discesa d’argento dell’azzurro

Giovanni Franzoni conquista la medaglia d’argento nella discesa libera di Milano Cortina. L’azzurro si mette in mostra sulla Stelvio, chiudendo davanti a tutti tranne lo svizzero Von Allmen. La gara si è conclusa con Franzoni che ha mostrato grinta e velocità, confermando il suo talento sulla neve.

Giovanni Franzoni non delude le attese: sulla Stelvio, nella discesa libera di Milano Cortina, l’azzurro centra la medaglia d’argento, superato solo dallo svizzero Von Allmen. Rivivi tutta la sua gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

