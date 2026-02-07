L’Italia conquista due medaglie nella discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Giovanni Franzoni sale sul secondo gradino del podio con un'ottima gara, mentre Dominik Paris si prende il bronzo. È la prima volta che gli azzurri salgono sul podio in questa disciplina in questa edizione dei Giochi, portando entusiasmo e soddisfazione tra gli appassionati di sci.

Prime gare con medaglie, primi podi per l’Italia Team alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. C’era attesa per la gara di discesa libera maschile – gara regina dello sci alpino cominciata alle 11:30 – e gli azzurri non hanno tradito le aspettative: argento per un ottimo Giovanni Franzoni, bronzo per Dominik Paris. I due italiani si sono dovuti inchinare soltanto a un super Franjo Von Allmen, che con il pettorale numero 8 è balzato in testa alla classifica, davanti anche al favorito Marco Odermatt e ci è rimasto per tutta la gara. 1:51:61 per lo svizzero, un tempone. Franzoni ha chiuso a 20 centesimi dall’avversario elvetico, mentre Paris a 50. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Franzoni d’argento, Paris di bronzo: due italiani sul podio nella discesa, non era mai successo

Approfondimenti su Milano Cortina

L’Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio.

L’Italia conquista due medaglie nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Olimpiadi, terzo tempo per Giovanni Franzoni nella seconda prova della discesa di Bormio; Olimpiadi, Paris e Franzoni a voi: nella gara regina per scrivere la storia.

Franzoni argento, Paris bronzo. Oro Von Allmen. Il programma di Milano CortinaLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la prima giornata di gare che assegneranno medaglie ... ilmattino.it

DUE MEDAGLIE PER INIZIARE! Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa di Bormio, Von Allmen imprendibileL'Italia apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due meravigliose medaglie nella discesa libera maschile. Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono ... oasport.it

ULTIM’ORA: L’ITALIA INIZIA VINCENDO ARGENTO CON FRANZONI E BRONZO CON PARIS IN DISCESA MASCHILE #MilanoCortina2026 x.com

MANERBA DEL GARDA - Giovanni Franzoni, classe 2001 e atleta delle Fiamme Gialle, si distingue in Coppa del Mondo nelle discipline veloci con una vittoria e un podio a Wengen, dopo il terzo posto in Val Gardena; ha vinto tre ori, un argento, un bronzo in facebook