Franco Bragagna al suo debutto su Sky Sport analizza la cerimonia di Milano Cortina

Franco Bragagna debutta su Sky Sport con un’analisi quotidiana sui Giochi di Milano Cortina 2026. Inizia con una panoramica sulla cerimonia di apertura, che ha lasciato il pubblico diviso tra emozione e critiche. Bragagna, noto per la sua esperienza, commenta gli aspetti tecnici e le scelte stilistiche, offrendo una lettura più approfondita di quello che si è visto sul palco. È il primo passo di una lunga serie di analisi che promettono di tenere alta l’attenzione sulla manifestazione olimpica.

