A 35 anni, Francesca Lollobrigida si è chiaramente lasciata andare, facendo un passo che nessuno si aspettava. Nel giorno del suo compleanno, l’atleta azzurra ha deciso di sfogarsi pubblicamente, parlando di come si senta spesso dimenticata e di quanto voglia tornare a vincere, questa volta come mamma. La sua voce risuona forte, tra sorrisi e lacrime, mentre rivela il desiderio di conquistare la gioia più grande, quella che solo la famiglia può regalare.

Francesca Lollobrigida nella storia. Nel giorno del suo 35° compleanno, l’azzurra ha fatto qualcosa che non si poteva immaginare. Sì, perché vincere l’oro olimpico nei 3000 metri dello speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, prima azzurra a spingersi a tanto, non faceva parte delle previsioni, vista l’annata vissuta dalla pattinatrice romana. “ Sono dell’idea che nulla capiti per caso. Io volevo che fosse la stagione perfetta, invece è stata la stagione peggiore della mia vita agonistica. Piangevo, volevo smettere, volevo arrendermi. Non è che non mi dessi una spiegazione, ma quando ti trovi con un’infezione, una virosi, e non è il momento giusto, ti chiedi ‘Perché è capitato a me? ‘”, ha raccontato Lollobrigida ai microfoni di Eurosport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida si sfoga: “Di noi vi ricordate ogni 4 anni…Volevo smettere, vincere da mamma la gioia massima”

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida, atleta italiana, ha affrontato una stagione difficile a causa di un’infezione virale che ha influito sul suo percorso verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida torna a gareggiare a soli quattro mesi dal parto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali italiani in gara/ Ecco i discesisti, Lollobrigida e Fischnaller! (oggi 7 febbraio 2026); QUANTO VALGONO LE OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026/ Il possibile effetto Expo che può andare oltre i Giochi.

Francesca Lollobrigida: Si può essere mamma e top atleta, questa medaglia è per me stessaL’oro nei 3.000 metri arriva nel giorno del 35° compleanno e dopo la maternità: con il figlio Tommaso in braccio, la campionessa racconta il lavoro di squadra che l’ha riportata al vertice e rivendica ... ilgiornale.it

Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l’oro olimpico, il telecronista crolla: Non ce la faccioEmozioni a Milano-Cortina: Lollobrigida vince l’oro nei 3000m e corre dal figlio Tommaso. Il commentatore Nenzi scoppia in lacrime in diretta Rai: Scusate. fanpage.it

la Repubblica. . Eccezionale impresa di Francesca Lollobrigida, a 35 anni, nel giorno del suo compleanno. L’azzurra ha vinto l’oro – il primo per l’Italia a Milano Cortina – chiudendo i 3000 metri del pattinaggio di velocità in 3’54’’28, che è anche record olimpic facebook

#MilanoCortina2026 Giochi Olimpici Invernali 2026 “Il primo #oro per l’Italia è sempre un’emozione. Ancora di più quando arriva da un’atleta della #Difesa. Complimenti a Francesca Lollobrigida, Primo Aviere Scelto dell’ #AeronauticaMilitare, che nel giorno d x.com