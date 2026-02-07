Francesca Lollobrigida dimostra di essere più forte di tutto, anche del destino. La sua storia si intreccia con la sfida di superare il virus, le paure e trovare una strada di redenzione. Nel frattempo, il ghiaccio di Milano Cortina non è solo una pista: rappresenta un’opportunità per chi ha il coraggio di scrivere il proprio futuro su quella superficie bianca.

Il ghiaccio di Milano Cortina non è solo una pista: è una pagina bianca che aspetta il coraggio di chi osa scriverci sopra la propria storia. E Francesca Lollobrigida, nel giorno del suo 35° compleanno, quella pagina la incide come si fa con le imprese destinate a restare. Oro olimpico nei 3000 metri, record, trionfo. Ma soprattutto: rinascita. La sua gara è un poema in movimento, un crescendo che parte silenzioso e diventa fragore. Giro dopo giro, mentre le avversarie provano a resistere, lei ascolta il ritmo del cuore, governa la fatica, doma il dolore. Negli ultimi due giri mette la freccia, come se il tempo stesso dovesse farsi da parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida più forte del destino. Il virus, le paure e la redenzione

