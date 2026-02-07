La campionessa italiana Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di speed skating ai Giochi di casa, sorprendendo tutti con una vittoria che sa di storia. La 35enne di Frascati spezza ogni pronostico e stabilisce un nuovo record olimpico, regalando un compleanno indimenticabile a sé stessa e agli italiani.

Francesca Lollobrigida campionessa olimpica. Impensabile, impronosticabile, inimmaginabile. La 35enne romana di Frascati trionfa ai Giochi in casa e conquista il primo titolo a cinque cerchi della carriera dopo un argento e un bronzo a Pechino 2022. Nel giorno del suo compleanno, si fa (e ci fa) un regalo straordinario, di quelli che resteranno nel cuore di tutti gli italiani. È lei la prima atleta italiana a vincere ai Giochi nel pattinaggio di velocità su pista lunga, o speed skating come dicono in inglese gli addetti ai lavori. La vittoria a Milano Cortina Nell’ultima edizione a cinque cerchi Francesca Lollobrigida aveva già scaldato i cuori degli appassionati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Francesca Lollobrigida oro (e record olimpico) nei 3000 metri di speed skating: la vittoria nel giorno del compleanno

La velocità di Francesca Lollobrigida ha conquistato il pubblico e il podio alle Olimpiadi.

Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista per i 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026.

