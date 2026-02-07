La campionessa di Frascati ha scritto una pagina di storia alle Olimpiadi, stabilendo il record nei 3000 metri con il tempo di 3’54”28 e vincendo l’oro. Un risultato che ha sorpreso tutti, anche perché ha ottenuto il podio nel giorno del suo compleanno. A 28 anni, Francesca si è fatta conoscere anche per la sua vita privata, dopo essersi sposata a luglio. Ora, torna a casa con una vittoria che resterà impresa nella memoria dello sport italiano.

Strepitosa Francesca Lollobrigida. L'azzurro di Frascati riesce ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3’54’28 e conquista la medaglia d'oro nel primo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Impegnata nell’ottava batteria contro la canadese Valerie Maltais, la pattinatrice romana è partita con grande aggressività facendo segnare il miglior tempo parziale dopo i primi 200 metri e proseguendo con una gestione perfetta delle energie. Un inizio fantastico per la pista lunga azzurra che festeggia un oro 20 anni dopo quelli raccolti da Enrico Fabris a Torino. Ecco chi è l'azzurra che ha conquistato il primo posto nel pattinaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Francesca Lollobrigida, chi è l'azzurra oro nel giorno del compleanno: età, altezza, carriera, vita privata (si è sposata a luglio)

La campionessa italiana Francesca Lollobrigida ha fatto il suo debutto olimpico a Milano-Cortina, vincendo l'oro nei 3000 metri donne con un tempo di 3'54"28.

