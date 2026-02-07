Francesca Lollobrigida si prepara a tornare in gara tra pochi mesi a Milano Cortina 2026. La campionessa di pattinaggio ha appena concluso un viaggio che l’ha portata da Pechino alla nuova fase della sua carriera, tra allenamenti intensi, impegni di maternità e un’attenzione particolare al fisico. Ora si concentra per essere al massimo della forma e affrontare la grande sfida olimpica.

Per Francesca Lollobrigida, Milano Cortina 2026 rappresenta la terza Olimpiade della carriera, dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022, dove ha conquistato un argento nei 3000 metri e un bronzo nella mass start. Arriva ai Giochi di casa con un profilo ormai maturo e riconoscibile: atleta da medio-lunghe distanze, costruita su resistenza lattacida, economia del gesto e capacità di tenere un passo elevato anche nella parte finale di gara. Ma rispetto al passato, il percorso verso Milano Cortina si distingue per un elemento nuovo e decisivo: una diversa gestione del corpo e dei tempi, figlia dell’esperienza e della maternità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesca Lollobrigida a Milano Cortina tra continuità tecnica e nuova gestione del fisico

Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista a Milano-Cortina 2026.

