France to rally aid for Lebanon as it warns truce gains remain fragile

La Francia ha annunciato che ci sarà un aiuto per il Libano, ma avverte che la pace ancora non è stabile. Nonostante una tregua e alcuni passi avanti nel governo, la situazione nel Paese resta fragile. Parigi si impegna a sostenere il Libano, ma mette in guardia: i progressi fatti sono ancora troppo deboli per considerare la crisi risolta.

While Lebanon has adopted banking secrecy and bank resolution laws, it must still complete restructuring, reach an IMF agreement and pass a loss-sharing law, Barrot said. He also urged swift action on Hezbollah disarmament and national reconciliation. Barrot said Lebanon had reached a crucial juncture in implementing the November 2024 truce with Israel, as well as restoring state authority over weapons and stabilising a shattered financial system. France, the country's former colonial power, plans to mobilise international backing for the Lebanese armed forces and internal security forces at a separate conference scheduled for March 5 in Paris.

