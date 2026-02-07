Frana sul lungolago di Montefiascone | Strada già attenzionata interventi programmati da giorni

Una frana si è verificata sul lungolago di Montefiascone, bloccando la strada. Le autorità sapevano del rischio e avevano programmato interventi, ma la pioggia incessante ha complicato tutto. Ora gli operai non riescono ancora a intervenire per mettere in sicurezza l’area.

La pioggia che ha fatto cedere il terreno è la stessa che ora impedisce agli operai di entrare in azione. Situazione di stallo obbligato sulla strada che collega il lungolago di Montefiascone a Marta, interessata nelle scorse ore da un movimento franoso che ne ha imposto la chiusura. A fare il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Montefiascone Lungolago

Il Comune di Ancona risponde alle dichiarazioni dei comitati Piano-Grazie, Tpl e Ctp, sottolineando come gli interventi sul territorio siano stati pianificati e già realizzati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Montefiascone Lungolago

Argomenti discussi: Montefiascone - Frana ed enorme voragine sul lungolago, De Santis: Informate organi competenti, non i social; Pioggia battente: frane su Teverina e lungolago a Montefiascone, fiumi Mignone e Marta esondati e strade allagate; Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese; Voragine sul lungolago tra Montefiascone e Marta, strada chiusa al traffico.

Montefiascone – Frana ed enorme voragine sul lungolago, De Santis: Informate organi competenti, non i socialLa prima cittadina interviene dopo il gravissimo smottamento di ieri che ha di fatto spaccato in due il lungolago tra Montefiascone e Marta MONTEFIASCONE – R ... etrurianews.it

Maltempo, si apre una voragine su una strada nel Viterbese(ANSA) - ROMA, 06 FEB - A causa delle forti piogge di questi giorni, sul lungolago di Bolsena, nel territorio comunale di Montefiascone, in provincia di Viterbo, si è aperta una voragine sulla strada ... gazzettadiparma.it

Montefiascone - Ancora danni da maltempo nella Tuscia. Nel pomeriggio di oggi è franato un tratto del lungolago che collega Marta e Montefiascone. Fortunatamente nessun ferito: strada transennata e chiusa in attesa del ripristino. facebook