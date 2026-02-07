Frana in zona Fuenti continua il lavoro di messa in sicurezza

Una frana si è staccata questa mattina sulla strada statale nelle vicinanze di Fuenti. I lavori per mettere in sicurezza l’area sono già in corso. Le autorità monitorano la zona e cercano di limitare i disagi per chi passa di lì. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La strada resta chiusa fino a nuovo avviso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sulla vicenda della frana avvenuta nelle prime ore del mattino del 6 febbraio 2026 sulla SS.163 Amalfitana tra i Comuni di Vietri sul Mare e Cetara, al km 47+300 in zona Fuenti, l’amministrazione civica vietrese comunica che sono in corso i lavori di pulizia e ripristino della carreggiata per consentire quanto prima la riapertura al regolare traffico veicolare. Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 82026 per la messa in sicurezza dell’area “ad horas” da parte dei proprietari del terreno soggetto a smottamento, il Comune di Vietri sul Mare confida di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, tanto che ha già dato incarico all’ufficio tecnico comunale di individuare le sistemazioni idrogeologiche idonee ad affrontare l’emergenza ed a ripristinare la regolare circolazione veicolare già dalla prossima settimana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frana in zona Fuenti, continua il lavoro di messa in sicurezza Approfondimenti su Fuenti Zona Via Linificio, frana messa in sicurezza. Vince il Comune Il Tar ha respinto la richiesta di Alauda srl di sospendere l’ordinanza del Comune di sicurezza su via Linificio, dopo la frana. Frana di Codena verso il ripristino. Uno studio per la messa in sicurezza È stato avviato uno studio per il ripristino e la messa in sicurezza della frana di Codena, situata lungo la strada che collega il paese alla via Foce. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fuenti Zona Argomenti discussi: Frana in Costiera Amalfitana, chiusa la SS163: le immagini dal drone; Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuola; Frana a Fuenti, chiusa la statale Amalfitana in territorio di Cetara; Frana a Fuenti, Costiera Amalfitana isolata per il maltempo. Costiera Amalfitana, ennesima frana in zona Fuenti: chiusa Statale nelle due direzioniStampaContinua a sbriciolarsi la Costiera Amalfitana. A causa delle abbondanti precipitazioni di queste ultime ore, si è verificato un grosso movimento franoso in località Fuenti, nel territorio di ... salernonotizie.it Frana sulla strada Amalfitana: riapertura attesa per la prossima settimanaLavori di messa in sicurezza in zona Fuenti dopo lo smottamento del 6 febbraio. Obiettivo transito regolare tra sette giorni ... salernotoday.it Nel paese devastato dalla frana già eseguite oltre 800 operazioni in zona rossa. In attesa decine di richieste. In arrivo altre squadre. La biblioteca continua a scivolare facebook Frana Niscemi: ancora smottamenti nella zona della biblioteca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.