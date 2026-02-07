Forza l’utilitaria e rovista nell’abitacolo | il proprietario lo insegue ma arrivano i carabinieri

Un uomo di 43 anni ha forzato un’auto nel centro di Tricase e ha iniziato a rovistare nell’abitacolo. Il proprietario dell’auto ha cercato di inseguirlo, ma sono arrivati i carabinieri che lo hanno fermato e arrestato sul posto.

TRICASE – Forza un’auto nel centro di Tricase e, una volta all’interno, rovista nell’abitacolo: un 43enne fermato dai carabinieri e tratto in arresto. Si tratta di Luca Stefanelli, di Presicce-Acquarica, accusato del reato di tentato furto aggravato. Erano circa le 2 della notte quando i militari.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

