Forlì in mondovisione | anche l' accensione del braciere sotto la bufera di neve nel video della cerimonia olimpica

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Forlì ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. Nonostante la bufera di neve, il momento più emozionante è stato l’accensione del braciere, ripreso in diretta e diffuso ovunque. La scena si è svolta sotto un cielo grigio, ma il fuoco ha brillato forte, simbolo di speranza e unità. La cerimonia ha mostrato anche il viaggio della torcia olimpica, che ha fatto il suo ingresso tra applausi

Durante la cerimonia delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, uno dei momenti più suggestivi e applauditi è stato senza dubbio quello dedicato al viaggio della torcia olimpica, simbolo universale di pace, unità e passione sportiva. Sul grande schermo, davanti a milioni di spettatori.

