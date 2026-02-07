A pochi chilometri da casa, si estende uno dei tesori naturali più preziosi d’Italia: il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Con i suoi 36.000 ettari divisi tra Emilia-Romagna e Toscana, il parco rappresenta un patrimonio da proteggere e anche da vivere. Nonostante la sua importanza, molte zone restano ancora troppo poco sfruttate o lasciate all’incuria. La gente del posto e le istituzioni cercano di trovare un equilibrio tra tutela e fruizione, per mantenere intatto questo angolo di parad

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Abbiamo a due passi da casa una delle aree italiane più belle e importanti dal punto di vista naturalistico, ambientale, turistico e religioso, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, trentaseimila ettari equamente divisi fra Emilia Romagna e Toscana, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Ottocento chilometri di sentieri che richiamano ogni anno migliaia e migliaia di escursionisti e che vedono tra i protagonisti, sia come camminatori sia come addetti alla manutenzione, i soci volontari del Club Alpino Italiano. Il Cai di Arezzo, con i suoi 85 chilometri, e il Cai di Stia, con 172 chilometri, hanno infatti il compito di curare, pulire e segnare i percorsi del versante toscano con i classici simboli guida bianchi e rossi per garantirne la percorribilità e il costante monitoraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foreste Casentinesi da proteggere e da vivere

Approfondimenti su Foreste Casentinesi

Il 5 febbraio 2026 a Pratovecchio (AR), nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, si svolgerà il corso base per operatore delle aree protette, dedicato a formare nuovi Guardiaparco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

foreste Casentinesi, parte del sentiero 00 in salita, 14 agosto 2025

Ultime notizie su Foreste Casentinesi

Argomenti discussi: Londa dice no all’eolico industriale: il Parco delle Foreste Casentinesi si schiera per la tutela ambientale; Animali rari tra le foreste: Da tutelare; No al Mega-Eolico a Londa: il Parco si oppone al progetto; Incendi, veleni e traffici illegali: 72 mila controlli, migliaia di reati scoperti e la battaglia per difendere la Toscana.

Foreste Casentinesi da proteggere e da vivereIl direttore del Parco Nazionale Andrea Gennai giovedì 12 febbraio ospite del Cai Arezzo per parlare di turismo consapevole e ambiente ... lanazione.it

Parco delle Foreste Casentinesi in inverno: trekking fra boschi, eremi e silenzioIl Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è un’ampia distesa di boschi che coprono i rilievi, ora dolci ora più aspri, della dorsale dell’Appennino fra la Toscana e la ... siviaggia.it

Eremo di Camaldoli (AR), nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi (Foto di repertorio) facebook