Forbidden fruit 3 replica puntata del 7 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 7 febbraio, torna in tv la soap turca Forbidden fruit 3. Durante la festa di compleanno di Sahika, Halit si presenta davanti a tutti e fa la sua proposta di matrimonio, lasciando tutti senza parole. La scena si svolge in modo pubblico e sorprendente, con i personaggi che vivono un momento intenso e carico di emozioni.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 7 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna, Durante la festa di compleanno di Sahika, Halit la sorprende con una proposta di matrimonio pubblica. Ma a interrompere il momento arriva Yildiz, svelando una gravidanza che nessuno immaginava e lasciando tutti senza parole.

