For King and country | al seguito del football nelle isole britanniche terza parte

Questa mattina, nel cuore di Roma, si conclude il nostro viaggio tra gli hooligan che seguono il calcio nelle isole britanniche. Dopo aver attraversato le tifoserie più calde e le scene più tese, oggi raccontiamo come si vive questa passione, tra incontri e scontri, in un viaggio che ha portato a scoprire un lato spesso nascosto del calcio inglese.

Roma, 7 feb – Eccoci alla conclusione del nostro viaggio tra gli hooligan sulle gradinate d'Oltremanica. Terminiamo occupandoci del seguito per la nazionale dei Tre Leoni. Facendo poi un salto in Scozia, Galles ed Irlanda. Una macchina da soldi. Tornando al discorso politico, si può affermare che la fascinazione nazionalista aveva presa un po' ovunque in Inghilterra. Tanto che le tifoserie dichiaratamente antifa si potevano contare sulle dita di una mano. Al giorno d'oggi le cose sono un po' cambiate. Soprattutto in quanto il calcio, in particolar modo quello della Premier League, è più una grande macchina da soldi piuttosto che una genuina passione.

