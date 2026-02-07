Fondi Psr e Csr Bruxelles promuove la Calabria | l’annuncio dell’assessore Gallo

Bruxelles promuove la Calabria. L’assessore Gallo annuncia che la regione sta ricevendo un riconoscimento importante dall’Europa. Dopo anni di difficoltà, la Calabria sta facendo passi avanti nella gestione dei fondi agricoli. Bruxelles ha deciso di sostenere i progetti calabresi, rompendo gli stereotipi e dimostrando che il settore può crescere. La regione ora guarda con più fiducia al futuro e alle opportunità che arrivano dall’Unione Europea.

Calabria, Bruxelles Rompe gli Schemi: Un Successo Agricolo che Sconfessa gli Stereotipi. La Calabria si trova a vivere un momento di svolta nella gestione dei fondi europei destinati al settore agricolo. Un riconoscimento inatteso, arrivato direttamente da Bruxelles, ha certificato un’efficacia nella spesa del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) e dei fondi del Contratto di Sviluppo Regionale (Csr) che supera la media nazionale, un risultato che per anni è sembrato irraggiungibile per una regione spesso penalizzata da una percezione negativa sulla sua capacità amministrativa. L’annuncio, formulato dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, non è solo un dato numerico, ma la fine di un ciclo di sfiducia e l’inizio di una nuova era per la politica agricola calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fondi Psr e Csr

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fondi Psr e Csr

Argomenti discussi: Fondi Psr e Csr, Bruxelles promuove la Calabria; Dalle Regioni nuovi finanziamenti ed opportunità da non perdere!; Piemonte ai vertici in Italia nell’utilizzo di risorse europee per l’agricoltura; Calabria agricola, spesa record: utilizzato il 100% dei fondi del Psr.

Fondi Psr e Csr, Bruxelles promuove la CalabriaLa regione ha registrato una spesa del Psr pari al 100% e risultati complessivi superiori alla media nazionale ... corrieredellacalabria.it

Regione Calabria ha speso il 100% dei fondi Psr programmazione agricola(ANSA) - CATANZARO, 04 FEB - La Regione Calabria ha raggiunto il 100% della spesa del Psr, un traguardo considerato particolarmente complesso per una regione del Mezzogiorno. Lo ha evidenziato l'asses ... msn.com

Andrea Barnaba Parise. . La Regione Calabria ha incontrato i funzionari dell’Unione Europea e ha mostrato che ha utilizzato il 100% dei fondi messi a disposizione per l’agricoltura e lo sviluppo delle campagne attraverso un programma chiamato PSR #politic facebook

Regione Calabria ha speso il 100% dei fondi Psr programmazione agricola. Confronto con Ue a Bruxelles. Gallo: 'Raggiunto obiettivo che appariva irraggiungibile' #ANSA x.com