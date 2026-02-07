follia rai alle olimpiadi la telecamera riprende mattarella e scoppia il caso in diretta

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, la Rai ha trasmesso un’immagine inattesa. La telecamera ha inquadrato il presidente Mattarella, e subito si è scatenato un polverone di polemiche e critiche. La scena ha fatto il giro dei social e ha acceso il dibattito sulla gestione delle riprese durante un evento così importante.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano Cortina ha segnato l’inizio ufficiale dei Giochi, seguita in diretta da un pubblico molto ampio. Accanto allo spettacolo e alla presenza di ospiti istituzionali, la serata è stata accompagnata da polemiche sulla telecronaca della Rai, con critiche diffuse sui social e tra i telespettatori per diversi errori attribuiti al direttore di RaiSport Paolo Petrecca. Da settimane si discuteva su chi avrebbe dovuto raccontare l’evento per la tv pubblica. Tra le ipotesi circolate, diversi osservatori indicavano il ritorno di Franco Bragagna, ma la decisione finale ha preso un’altra direzione e il giornalista ha rinunciato al ruolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina si è trasformata in un caso.

