Rimini si prepara a coinvolgere i giovani nel ricordo delle foibe e dell’esodo. La città non vuole lasciare che queste pagine di storia si perdano nel tempo. Oggi si ricorda che la memoria si costruisce giorno dopo giorno, con incontri, eventi e riflessioni. Rimini punta a far capire ai ragazzi l’importanza di conoscere il passato per non ripetere gli errori. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo, anche attraverso azioni concrete e dialogo diretto.

La memoria non solo come una cerimonia da calendario, ma un esercizio continuo di studio, racconto e responsabilità collettiva. È questo il filo che attraversa il calendario delle iniziative culturali promosse dal comune di Rimini tra questo mese e il prossimo, con un programma che intreccia il Giorno del Ricordo e la Giornata dei Giusti, coinvolgendo istituzioni, studiosi e soprattutto le scuole. Nel calendario trovano spazio, innanzitutto, le iniziative per il Giorno del Ricordo di martedì prossimo, dedicate alle vittime delle foibe, all’ esodo giuliano-dalmata e alle vicende del confine orientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foibe ed esodo: Rimini non dimentica e parla ai giovani

Approfondimenti su Foibe Esodo

L’Archivio di Stato di Chieti ha organizzato un evento speciale per il “Giorno del Ricordo”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Foibe Esodo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: la cerimonia al monumento della Biblioteca di Pietra e l’incontro con lo storico Miletto; Giorno del Ricordo: la cerimonia al monumento della Biblioteca di Pietra e l’incontro con lo storico Miletto per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; Rimini: nel Giorno del Ricordo cerimonia al monumento Biblioteca di Pietra e incontro con lo storico Enrico Miletto; Giorno del Ricordo: ‘La Rosa dell’Istria’ al cinema, conferenza e deposizione della corona.

Giorno del Ricordo, la cerimonia al monumento della Biblioteca di PietraMartedì 10 febbraio la città di Rimini celebra il Giorno del Ricordo con la deposizione di una corona di alloro alla Biblioteca di Pietra e una serie di appuntamenti dedicati alla memoria delle foib ... msn.com

Foibe ed esodo, a Rivoli un convegno tra memoria e politicaUn momento di confronto pubblico dedicato a foibe ed esodo giuliano-dalmata, per riportare al centro del dibattito una pagina complessa e ancora divisiva della storia del Novecento. È l’obiettivo del ... giornalelavoce.it

Presentato in Biblioteca civica a Iseo, per il Giorno del Ricordo di foibe e esodo, il libro "Da profughi a cittadini" dello studioso bresciano prof. Giovanni Spinelli facebook

Giorno ricordo, inaugurata la rassegna "Foibe ed esodo". Ospitata fino al 28 febbraio al chiostro Cossetto di Pordenone #ANSA x.com