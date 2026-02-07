Flora Tabanelli torna in pista dopo l’infortunio al ginocchio. La giovane sciatrice racconta come si è allenata duramente per arrivare ai Giochi di Milano Cortina, tra fisioterapia e tanta determinazione. Nel tempo libero, invece, si diverte con il surf, l’arrampicata, lo skate e anche l’uncinetto.

Quest'inverno ci ha tenuti con fiato sospeso e non solo per le sue pazzesche acrobazie antigravitazionali tra cielo e vette innevate. A darci un brivido di freddo è stata la sua caduta durante gli allenamenti in Austria ai primi di novembre, che le è costata un paio di mesi di riabilitazione del legamento crociato del ginocchio destro al JMedical di Torino. Ma la giovanissima promessa dello sci acrobatico italiano Flora Tabanelli, classe 2007, nata e cresciuta sull'Appennino modenese, ci ha poi scaldato i cuori con la sua partenza ai primi di gennaio per Denver, in Colorado, dove si è allenata con i suoi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Flora Tabanelli, non solo neve: "Le mie passioni tra surf, arrampicata, skate e... uncinetto"

L’evento di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina rappresenta una delle discipline più attese, con 15 medaglie in palio.

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Flora Tabanelli si sta preparando al ritorno in gara dopo un infortunio.

