Flickr violata | il tuo indirizzo email e la tua posizione potrebbero essere stati rubati

Flickr ha annunciato di aver subito una violazione dei dati. Secondo l’azienda, alcuni utenti potrebbero aver visto compromessi indirizzi email e posizioni geografiche. La piattaforma di condivisione fotografica non ha ancora comunicato quanti account sono stati coinvolti, ma invita gli utenti a controllare le proprie impostazioni e a cambiare le password. La notizia arriva in un momento già difficile per molti servizi online, che devono fronteggiare ripetuti attacchi informatici.

Un altro giorno, un altro data breach. La piattaforma di condivisione fotografica Flickr ha confermato una violazione dei dati che potrebbe aver coinvolto informazioni personali di alcuni suoi utenti. A meno di 24 ore dalla conferma del problema di sicurezza che ha colpito Substack, tocca a un servizio che, pur essendo meno centrale nel panorama digitale rispetto al passato, conta ancora milioni di account attivi in tutto il mondo. Controllata dal 2018 da SmugMug, Flickr sta inviando comunicazioni ufficiali agli utenti potenzialmente coinvolti per avvisarli di un incidente di sicurezza legato a uno dei suoi fornitori di servizi di terze parti.

