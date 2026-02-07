Fitto a Sassari | Entro giugno presenterò la strategia per le isole

Entro giugno, il commissario Ue annuncia che presenterà in Commissione europea una nuova strategia dedicata alle isole, con un focus particolare su Sassari. L’obiettivo è lavorare per garantire ai giovani il diritto di restare e vivere nei loro territori, affrontando così una questione che richiede azioni concrete. La strategia si inserisce nel quadro delle disposizioni del trattato europeo, in particolare dell’articolo 174, e arriva durante il semestre di presidenza cipriota.

Il commissario Ue: «Lavorare per il diritto dei giovani a restare nei luoghi di residenza». «Nel semestre di presidenza cipriota, quindi entro giugno, presenterò in Commissione europea la strategia per le isole, siamo su un tema di attuazione dei dispositivi del trattato europeo, dell’articolo 174». Lo ha dichiarato oggi a Sassari il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto. «L’obiettivo – ha spiegato in occasione dell’apertura dell’anno accademico dell’Università – è costruire un terreno nel quale, dopo aver negli anni conquistato il diritto di muoversi, grazie alla crescita del progetto europeo, penso in questo caso al programma Erasmus ma anche a tante altre iniziative, oggi dobbiamo anche interrogarci e lavorare per un altro tipo di diritto, quello di rimanere. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fitto a Sassari: «Entro giugno presenterò la strategia per le isole» Approfondimenti su Sassari Strategia Secondo ciclo Indire/Università: decreto imminente, corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugno Il decreto è questione di giorni. Zelensky: Usa vogiono stop entro giugno Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti vogliono mettere fine al sostegno militare all’Ucraina entro giugno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Fitto a Sassari: Entro giugno presentero' la strategia per le isole Ultime notizie su Sassari Strategia Argomenti discussi: Video: Fitto a Sassari: Entro giugno presentero' la strategia per le isole; Fitto a Sassari: Entro giugno presentero' la strategia per le isole; Fitto a Sassari: Entro giugno presentero' la strategia per le isole; Il ministro Fitto a Sassari: I trasporti al centro della strategia europea. Fitto, entro giugno presenterò alla Commissione europea la strategia per le isoleNel semestre di presidenza cipriota, quindi entro giugno, presenterò in Commissione Europea la strategia per le isole, siamo su un tema di attuazione dei dispositivi del trattato europeo, dell'artico ... ansa.it Il vicepresidente Ue Fitto a Sassari: «Garantire ai giovani il diritto di restare»Inaugurato l’anno accademico dell’ateneo turritano. Alla cerimonia annunciata una strategia per le isole d’Europa ... msn.com Il vicepresidente Ue Fitto a Sassari: «Garantire ai giovani il diritto di restare» x.com Teleregione Live. . CERIMONIA 464° ANNO ACCADEMICO UNISS, OSPITE D'ONORE IL VICEPRESIDENTE ESECUTIVO UE RAFFAELE FITTO Questa mattina è stato inaugurato il 464° anno accademico dell'Università di Sassari. Ospite d’onore il Vicepresi facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.