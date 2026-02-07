Fissato l’appuntamento per la firma | è il primo colpo della Juventus

La Juventus si prepara a chiudere il primo grande colpo di questa sessione di mercato. La società ha già fissato l’appuntamento per la firma e punta a portare un nuovo giocatore a Torino. Nonostante il mercato sia finito da poco, le trattative continuano e le squadre di Serie A stanno già facendo valutazioni in vista della prossima stagione. La Juventus vuole essere pronta e ha in mente già il prossimo acquisto che potrebbe fare la differenza.

La Juventus già ha in mente il prossimo colpo sul mercato: è in programma anche l'incontro decisivi per portare l'innesto a Torino Nonostante il mercato sia appena terminato, le squadre di Serie A continuano comunque a fare valutazioni in vista della prossima sessione, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la stagione futura. La Juventus, infatti, ha portato alla Continassa soltanto due nuovi innesti nel mercato di gennaio: Boga e Holm. Entrambi hanno avuto l'occasione di scendere in campo nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Un esordio tutt'altro che semplice per i due nuovi calciatori, arrivato in una serata complicata a causa della pesantissima sconfitta rimediata nella competizione nazionale.

