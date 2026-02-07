Firenze su ponte Vespucci presidio contro l' Ice | Pericolo per la democrazia VIDEO - FOTO

Questa mattina, sul ponte Vespucci a Firenze, un gruppo di persone si è radunato per protestare contro l'Ice, l'agenzia americana che si occupa di immigrazione. I manifestanti hanno espresso preoccupazione per quello che chiamano un pericolo per la democrazia, bloccando momentaneamente il traffico e mostrando cartelli contro le pratiche dell’agenzia. La polizia è intervenuta per gestire la situazione, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata presa.

A Firenze, sul ponte Amerigo Vespucci è stata organizzata oggi una mobilitazione contro l'Ice, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione. Proprio davanti al consolato degli Stati Uniti e sul ponte dove nel 2018 venne ucciso il senegalese Idy Diene, si sono mobilitati un centinaio di persone, tra gruppi e associazioni della realtà fiorentina, Arci, Anpi, Cgil, I Partecipate, l'associazione di americani residenti a Firenze Good Trouble e altre realtà che vogliono denunciare la deriva della democrazia americana e lanciare una voce di solidarietà oltreoceano. "È un momento storico in cui Trump con la complicità dei repubblicani sta cercando di consolidare un potere, invece della democrazia, si va verso un'oligarchia o una dittatura.

