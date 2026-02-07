Sabato sera il Franchi ospita Fiorentina e Torino per una partita che si preannuncia importante per entrambe. La Fiorentina cerca punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, ancora in terzultima posizione, mentre il Torino vuole confermarsi in un match già decisivo. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45, con la speranza di portare a casa il risultato, magari con almeno un clean sheet per la Viola.

Sabato sera al Franchi va in scena il confronto che vede opposte Fiorentina e Torino. Per la Viola è ancora una gara cruciale dato che la classifica la vede ancora in piena zona retrocessione, terzultima dietro al Lecce. I gigliati sono obbligati ad ottenere un risultato positivo dopo le tre sconfitte di fila tra campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Torino (sabato 07 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet al “Franchi”

Approfondimenti su Fiorentina Torino

Sabato sera al Franchi la Fiorentina affronta il Torino in una partita importante per i viola.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Fiorentina-Torino: biglietti e info per i tifosi; Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A; INFO BIGLIETTI FIORENTINA vs TORINO -.

Fiorentina-Torino, il pronostico arriva dalle statisticheIl terzo match in ordine temporale della 24ª giornata di Serie A si gioca sabato sera (ore 20.45) al Franchi. La Fiorentina di Vanoli ospita il Torino, con l'allenatore viola che ritrova la sua ex ... corrieredellosport.it

Fiorentina-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tvDopo le sconfitte contro Cagliari e Napoli, diventate tre considerando anche l’eliminazione col Como in Coppa Italia, la Fiorentina è chiamata a una risposta immediata. Contro il Torino (domani, ore 2 ... firenzetoday.it

: - Questa sera il Torino affronterà la Fiorentina dell’ex Paolo Vanoli e andrà alla ricerca del secondo successo consecutivo in campionato dopo quello contro il Lecce. Non saranno della partita Prati e Vlasic, entrambi facebook

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino: #Kulenovic cerca conferme I probabili XI di #Vanoli e #Baroni per la sfida del sabato sera di #SerieA #ToroNews #TorinoFC #Torino #Fiorentina #FiorentinaTorino Le probabili x.com